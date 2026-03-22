Sabato è andata in onda la prima puntata, presentata da Tina Fey: secondo i giornali inglesi è andata meno peggio del previsto Sabato sera è andata in onda la prima puntata della versione britannica di Saturday Night Live, il celebre programma statunitense con sketch comici noto anche come “SNL”. La puntata è stata condotta dall’attrice, produttrice e comica Tina Fey, una fra i tanti che cominciarono a fare carriera proprio grazie a SNL, e che per alcuni anni fu anche la sua autrice principale. Secondo i giornali britannici, dopotutto, è andata meno peggio del previsto. Presentando la serata, Fey ha ironizzato sul fatto che fosse un’americana a presentare l’esordio della versione britannica del programma, dicendo che «nessuno di voi bastardi vorrebbe farlo». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ora c’è anche una versione britannica del Saturday Night Live

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