Tocco e toga in Piazza Maggiore | si festeggiano i nuovi ricercatori

Lunedì 8 giugno alle 19, in piazza Maggiore, si terrà una cerimonia di proclamazione. Alla presenza di una folla, si celebrano i nuovi dottori e dottoresse di ricerca dell’Università di Bologna. La cerimonia si svolgerà all’interno dell’abside di San Petronio, con l’ingresso delle laureande e dei laureandi in toga e con il tradizionale tocco di campanella.

Tocco e toga in piazza Maggiore, lunedì 8 giugno, alle 19. All'mìobra di San Petronio si terrà la cerimonia di proclamazione delle nuove dottoresse e dei nuovi dottori di ricerca dell’Università di Bologna. Saranno 470 e festeggeranno la conclusione del loro percorso di dottorato nel cuore della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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