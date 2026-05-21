Ricercatori del Maggiore e volontariato in Piazza a Parma per la giornata dedicata agli studi clinici

Da parmatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, in centro a Parma, si sono svolti incontri tra ricercatori e cittadini in occasione della Giornata internazionale degli studi clinici. L'evento è stato organizzato dall’Unità Operativa di Ricerca Clinica ed Epidemiologica di un'azienda ospedaliero-universitaria locale, con la partecipazione dei ricercatori dell’ospedale Maggiore e di volontari. La giornata ha previsto momenti di confronto e sensibilizzazione sulla ricerca clinica, coinvolgendo anche la presenza di volontari e cittadini interessati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ricercatori in Piazza questa mattina in centro a Parma per l’iniziativa organizzata in occasione della Giornata internazionale degli studi clinici dall’Unità Operativa di Ricerca Clinica ed Epidemiologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma insieme ai ricercatori del Maggiore e alle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La giornata degli studi clinici al Maria Cecilia hospitalIn occasione della giornata internazionale degli studi clinici che si celebra oggi, l’ospedale Maria Cecilia Hospital di Cotignola, del gruppo Gvm...

Farmaceutica: Roche  sostiene con ‘Ricerca Circolare’ la Giornata internazionale degli studi cliniciAumentare la consapevolezza del cittadino sull’importanza della ricerca clinica, come prerequisito necessario per far progredire le conoscenze...

Ricercatori da record: chi sono i 2 scienziati dell’Irst tra i migliori del mondoForlì, 15 ottobre 2025 – Due volti della nuova generazione di scienziati Irst portano la Romagna ai vertici della ricerca internazionale. Michele Zanoni e Filippo Piccinini, ricercatori dell’Istituto ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web