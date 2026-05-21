Ricercatori del Maggiore e volontariato in Piazza a Parma per la giornata dedicata agli studi clinici
Questa mattina, in centro a Parma, si sono svolti incontri tra ricercatori e cittadini in occasione della Giornata internazionale degli studi clinici. L'evento è stato organizzato dall’Unità Operativa di Ricerca Clinica ed Epidemiologica di un'azienda ospedaliero-universitaria locale, con la partecipazione dei ricercatori dell’ospedale Maggiore e di volontari. La giornata ha previsto momenti di confronto e sensibilizzazione sulla ricerca clinica, coinvolgendo anche la presenza di volontari e cittadini interessati.
Ricercatori in Piazza questa mattina in centro a Parma per l’iniziativa organizzata in occasione della Giornata internazionale degli studi clinici dall’Unità Operativa di Ricerca Clinica ed Epidemiologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma insieme ai ricercatori del Maggiore e alle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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