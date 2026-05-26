Il diploma di Sofia Bombardini | la figlia di Giorgia Palmas in tocco e toga per la cerimonia

Sofia Bombardini, figlia di Giorgia Palmas, ha conseguito il diploma durante una cerimonia ufficiale. La ragazza ha indossato la toga e il tocco, simboli tradizionali dell’esame di maturità. La madre ha partecipato all’evento, mostrando il suo supporto. La cerimonia si è svolta in un contesto formale, con la presenza di altri studenti e familiari.

Sofia Bombardini, la prima figlia di Giorgia Palmas, si è diplomata e la mamma orgogliosa ha documentato il gran giorno sui social: cosa ha indossato per la cerimonia?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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#GiorgiaPalmas celebra il diploma della figlia Sofia nata dalla relazione con Davide Bombardini. La showgirl ha condiviso sui social foto e parole cariche di emozione, mentre Filippo Magnini le ha dedicato un messaggio affettuoso. x.com

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