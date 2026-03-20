TNA | Arianna Grace difenderà il titolo Knockouts in un Triple Threat a Sacrifice

Arianna Grace difenderà il titolo Knockouts in un Triple Threat a TNA Sacrifice, che si terrà il 27 marzo all’Alario Center di New Orleans. La wrestler affronterà Lei Ying Lee e Dani Luna in questa sfida, con il suo campionato in palio durante l’evento. La competizione è stata annunciata come parte del cartellone ufficiale della serata.

Arianna Grace metterà in palio il TNA Knockouts Championship contro Lei Ying Lee e Dani Luna in un Triple Threat Match a TNA Sacrifice, in programma il 27 marzo all’ Alario Center di New Orleans. Come è stato ufficializzato il match. L’annuncio è arrivato durante l’ultima puntata di iMPACT per bocca di Santino Marella, Director of Authority della TNA, e della collega Daria Rae. Entrambi hanno convenuto che sia Luna che Lei Ying Lee avessero pieno diritto a un’opportunità titolata, e il Triple Threat è apparso come la soluzione più logica. I precedenti: da Genesis a No Surrender. Le ragioni dietro questa sfida a tre affondano le radici negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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