Vedova in attesa la battuta su Melania fa infuriare Trump | chiesto il licenziamento di Kimmel lui replica

Una battuta di un comico su Melania Trump ha scatenato una reazione forte da parte di Donald Trump, che ha chiesto il licenziamento del conduttore. Kimmel ha risposto alle critiche con una replica pubblica, mentre il dibattito si è spostato sui social e sui media statunitensi. La vicenda riguarda il confronto tra il conduttore e la ex first lady, dopo che quest’ultima è stata coinvolta in una battuta che ha attirato molta attenzione.

Confronto a distanza tra il conduttore Jimmy Kimmel e Melania Trump dopo una battuta del comico che ha acceso un caso mediatico negli Stati Uniti. Tutto nasce da uno sketch andato in onda il 23 aprile, in cui Kimmel, ironizzando sulla Casa Bianca, aveva descritto la First Lady come “ una vedova in attesa ”. La frase, inizialmente passata quasi inosservata, è tornata al centro dell’attenzione dopo la sparatoria di sabato 25 aprile che ha interrotto la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. A quel punto Melania Trump ha attaccato pubblicamente il conduttore, accusandolo di usare “ una retorica odiosa e violenta che mira a dividere il Paese ” e sostenendo che “ il suo monologo sulla mia famiglia non è comicità ”.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Vedova in attesa”, la battuta su Melania fa infuriare Trump: chiesto il licenziamento di Kimmel, lui replica President Donald Trump and First Lady Melania Trump host a dinner for thenations governors Notizie correlate Leggi anche: Jimmy Kimmel su Melania Trump "bella come una vedova in attesa", la battuta fa infuriare: "Va licenziato" Leggi anche: Melania Trump contro Jimmy Kimmel: “La sua retorica violenta divide il Paese”. Lui l’ha definita “vedova in attesa” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Jimmy Kimmel su Melania Trump bella come una vedova in attesa, la battuta fa infuriare: Va licenziato; Vedova in attesa, la battuta di Jimmy Kimmel su Melania che ha fatto arrabbiare Trump; Lo sketch di Kimmel su Melania: Vedova in attesa. L'ira dei Trump: Codardo, va licenziato; Melania vedova in attesa, Jimmy Kimmel fa infuriare i Trump. «È una vedova in attesa»: la battuta di Jimmy Kimmel che fa infuriare Melania TrumpCinque parole di una battuta registrata tre giorni prima della cena dei corrispondenti (quella finita sotto i riflettori per l'attentato) hanno scatenato una guerra aperta ... iodonna.it Vedova in attesa, la battuta di Jimmy Kimmel su Melania che ha fatto arrabbiare TrumpIl conduttore di Jimmy Kimmel Live! ironizza sulla first lady prima della sparatoria alla cena dei corrispondenti. Il presidente chiede il licenziamento, Melania: È un codardo ... rainews.it "Vedova in attesa", così il comico Jimmy Kimmel su Melania Trump che, nel filmato, sembra presente allo show della ABC andato in onda giovedì scorso, due giorni prima dello sventato attentato a Trump. "Codardo", dalla first lady. Il presidente Usa: “Va lice x.com Altissima tensione tra il presidente e il volto televisivo, colpevole di avere fatto una battuta sulla First Lady, definita “vedova in attesa” Trump ha attaccato pesantemente Kimmel e sua moglie lo ha definito “codardo” sui social facebook