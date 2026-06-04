La Cina ha vietato alle famiglie dei caduti del 4 giugno 1989 di recarsi al cimitero per commemorare i propri cari. La decisione è stata presa in occasione del 37° anniversario delle proteste di Piazza Tienanmen, durante le quali l’esercito ha sparato sui manifestanti disarmati nel centro di Pechino. Le autorità hanno impedito l’accesso ai cimiteri e rafforzato le misure di sicurezza nella capitale.

La Repubblica comunista cinese soffre di amnesia, un po’ come la sinistra italiana. Era la notte tra il 3 e il 4 giugno 1989 quando all’esercito fu ordinato di sparare sul popolo inerme nel centro di Pechino a p iazza Tienanmen. Truppe e carri armati cinesi sgomberarono con la forza i manifestanti pacifici, dopo mesi di sit-in per sollecitare maggiori libertà politiche. Il bilancio esatto delle vittime non è mai stato reso noto, ma si stima possano essere state diverse centinaia, forse migliaia. Tienanmen 37 anni dopo, la Cina comunista non ricorda. A 37 anni da quella strage, immortalata per sempre dall’immagine iconica dei carri armati che puntano ad altezza uomo mentre un uomo li sfida rimanendo in piedi, la Cina continua con la rimozione, tipica delle peggiori dittature. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tienanmen 37 anni dopo, la Cina comunista vieta alle famiglie dei caduti di andare al cimitero

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Ma come è arrivato il comunismo in Cina (e perché è diventato unaltra cosa...)

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