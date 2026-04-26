Un rapporto di Human Rights Watch pubblicato a metà aprile descrive le condizioni dei cattolici in Cina dopo dieci anni dall'inizio del piano di sinizzazione. Il documento riporta episodi di detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate, torture e arresti domiciliari. La campagna di integrazione delle religioni ufficiali nel paese ha portato a numerosi interventi repressivi contro i fedeli cattolici, secondo quanto riportato dall'organizzazione internazionale.

Detenzioni arbitrarie, sparizioni, torture, arresti domiciliari. Un rapporto di Human Rights Watch, rilasciato a metà aprile, ha fatto il punto sulla condizione dei cattolici in Cina a dieci anni esatti dal lancio del piano di sinizzazione delle religioni. Era l’aprile del 2016 e, nel corso della “Conferenza nazionale sul lavoro religioso”, Xi Jinping affermò il principio secondo cui le religioni dovevano adattarsi ai valori socialisti. Anche Dio doveva diventare strumento del partito. La condizione dei cattolici in Cina. Il quadro che emerge dal rapporto è drammatico: vescovi e sacerdoti delle cosiddette “chiese sotterranee”, quelle non assoggettate al potere statale, trattati come oppositori politici e fedeli costretti di fatto alla clandestinità, sotto il peso di una sorveglianza feroce.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dio al servizio del partito: la repressione dei cattolici in Cina dopo dieci anni di sinizzazione

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