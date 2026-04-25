25 aprile l' omaggio dei giovani di FI ai caduti al Cimitero americano di Nettuno

Nel giorno della Liberazione, una delegazione di giovani di Forza Italia, guidata dal segretario nazionale, si è recata al Cimitero americano di Nettuno, il più grande in Italia. La visita è stata un omaggio ai caduti e si è svolta nel rispetto delle tradizioni del 25 aprile. Il gruppo ha deciso di rendere omaggio ai soldati sepolti nel cimitero situato nei pressi di Roma.

Una delegazione nazionale di Forza Italia Giovani, guidata dal segretario nazionale Simone Leoni, ha deciso di rendere omaggio ai soldati americani "caduti per restituire al nostro Paese la libertà" Una delegazione nazionale di Forza Italia Giovani, guidata dal segretario nazionale Simone Leoni, ha deciso di visitare il Cimitero americano di Nettuno (Roma), il più grande d’Italia, nel giorno della Liberazione. Oltre cento giovani di Forza Italia hanno deciso di omaggiare i soldati americani "caduti per liberare l'Italia dall'occupazione nazifascista e restituire al nostro Paese la libertà", ha spiegato lo stesso Leoni. "Davanti a quelle croci, il 25 aprile assume il suo significato più profondo: memoria, gratitudine, responsabilità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 25 aprile, l'omaggio dei giovani di FI ai caduti al Cimitero americano di Nettuno Notizie correlate 25 Aprile, Gasparri con i giovani di Forza Italia al cimitero americano a Nettuno: "Omaggio ai caduti""Il primo marzo del 2006 Silvio Berlusconi ebbe una standing ovation dal Congresso americano per un vibrante discorso, nel quale ricordò la visita da... 25 aprile, i giovani di FI al cimitero americano di Nettuno nel solco di Silvio BerlusconiIl 25 aprile è il giorno in cui l’Italia è stata liberata dal nazifascismo, una ricorrenza che è incisa nella storia di questo Paese e che serve a... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pistoia celebra il 25 aprile, l’81° anniversario della Liberazione; 25 aprile, La Russa: Rifarei omaggio a partigiani e a caduti di Salò; Torino celebra la Liberazione: cortei ed eventi in tutta la città. Alle 10,30 l’omaggio ai Caduti; 25 aprile, La Russa: Rifarei l'omaggio ai partigiani e ai caduti della Repubblica di Salò. 25 aprile, l'omaggio dei giovani di FI ai caduti al Cimitero americano di NettunoUna delegazione nazionale di Forza Italia Giovani, guidata dal segretario nazionale Simone Leoni, ha deciso di rendere omaggio ai soldati americani caduti per restituire al nostro Paese la libertà ... ilgiornale.it 25 aprile, il lungo omaggio agli eroi della ResistenzaIl culmine della ricorrenza al cimitero Monumentale di Torino per ricordare i martiri. Numerose le celebrazioni correlate ... rainews.it “Salve Borrelli, questa è la condizione in cui versano alcune tombe nel cimitero di Poggioreale. Le ossa sparse al suolo tra i rifiuti e le erbacce; loculi semi-aperti dai quali s’intravedono i teschi. Tutto ciò è orribile e ingiusto” - facebook.com facebook È successo sabato mattina in via Leonardo da Vinci, vicino al cimitero: il ciclista ha dato l’allarme al 112 prima di accasciarsi. Intervento in codice rosso, rianimato e trasferito agli Spedali Civili. x.com