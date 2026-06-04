Tidone in festa | a Pianello una serata benefica per la Croce Rossa
Sabato 13 giugno, alle 18.30, lungo il fiume Tidone a Pianello, si svolgerà “Tidone in festa”, una serata benefica. L’evento mira a raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza destinata alla Croce Rossa Italiana, che servirà il territorio della Valtidone. L’iniziativa coinvolge la comunità locale e prevede attività e intrattenimento lungo il fiume. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali iniziative o artisti coinvolti.
Sabato 13 giugno, a partire dalle ore 18,30, lungo il Tidone a Pianello, si terrà “Tidone in festa”, una serata benefica promossa con l’obiettivo di sostenere l’acquisto di una nuova ambulanza per la Croce Rossa Italiana, a servizio del territorio della Valtidone.L’iniziativa nasce dalla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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