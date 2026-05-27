La festa della Croce rossa | una serata per raccogliere fondi per un nuovo mezzo

Notizia in breve

Durante l’evento è stato annunciato che i fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di un veicolo dedicato al trasporto di persone con disabilità, il cui costo si aggira tra i 40 e i 50 mila euro. La serata ha coinvolto i partecipanti in attività di sensibilizzazione e raccolta fondi, con l’obiettivo di finanziare l’acquisto del mezzo. Non sono stati specificati dettagli sulla data di acquisto o sulle modalità di raccolta.