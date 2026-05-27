La festa della Croce rossa | una serata per raccogliere fondi per un nuovo mezzo
Durante l’evento è stato annunciato che i fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di un veicolo dedicato al trasporto di persone con disabilità, il cui costo si aggira tra i 40 e i 50 mila euro. La serata ha coinvolto i partecipanti in attività di sensibilizzazione e raccolta fondi, con l’obiettivo di finanziare l’acquisto del mezzo. Non sono stati specificati dettagli sulla data di acquisto o sulle modalità di raccolta.
Una festa per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di un mezzo per il trasporto disabili (che costa tra i 40 e i 50mila euro). È quanto ha organizzato la Croce rossa di Casorate Primo per sabato 13 giugno.L’evento inizierà alle 17 con l’apertura dell’area giochi; alle 18.30 partiranno le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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