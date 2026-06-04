Ti tagliamo la gola | pakistano pestato
Un uomo di circa quarant’anni è stato aggredito in un parco, ricevendo minacce di morte e poi colpito con violenza. La vittima è stata picchiata e ha subito un pestaggio che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’aggressione o sui responsabili. La polizia sta indagando per identificare gli autori dell’attacco e ricostruire la dinamica dei fatti.
C’era forse qualche screzio precedente, che alla sola presenza al parco di un quarantenne operaio di origine pakistana è scattata la reazione di due uomini italiani, entrambi abitanti a Reggiolo, i quali non hanno esitato a minacciare e picchiare lo straniero, poi finito in ospedale per medicare un trauma cranico, per fortuna non grave. Un gesto discriminatorio abbinato alla violenza, che ha portato alla denuncia di due uomini, di 40 e 47 anni, indagati dalla magistratura per lesioni personali e minaccia aggravata. L’episodio è accaduto il 25 aprile scorso al parco pubblico Chico Mendez, a Reggiolo. Il pakistano si è trovato di fronte a due italiani, i quali lo avrebbero aggredito con calci e pugni al volto, oltre a minacciarlo col gesto del dito passato sotto il mento, mimando il "taglio della gola". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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