Pesaro, 23 maggio 2026 – Tutti i testimoni riferiscono la stessa versione. È una signora mora, di circa 40 anni, ad aver rigato alcune auto in sosta e minacciato con un taglierino una donna in via Morosini, traversa di via Cecchi, al Porto. L’episodio si ripete ormai da alcune settimane, con la stessa dinamica: vetture sfregiate con graffi profondi lungo le fiancate, segni netti e tracciati con forza, tali da escludere qualsiasi causa accidentale. https:www.ilrestodelcarlino.itpesarocronacavalentino-rossi-padre-graziano-sposa-ambra-matrimonio-6d112d1d Rigate le auto in sosta. Una vera e propria escalation vandalica culminata lo scorso 30 aprile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riga le auto e minaccia: “Ti taglio la gola”. Caccia a una 40enne che gira armata di taglierino

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