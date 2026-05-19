Le urla, gli insulti, poi le minacce, con tanto di segno del pollice che scorre da una parte all’altra del collo. Comincia nel peggior modo possibile il processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ex fidanzato il 25 maggio 2025 ad Afragola, nel Napoletano. Alla sbarra Alessio Tucci, 19 anni, reo confesso; assistito dall’avvocato Mario Mangazzo, Tucci si è presentato nella mattina di martedì 19 maggio davanti alla seconda sezione della Corte di Assise di Napoli. E il suo ingresso ha fatto esplodere la tensione latente nei genitori della ragazza che, ancor prima che iniziasse l’udienza, hanno rivolto al 19enne insulti di vario tipo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ti taglio la gola”, urla e minacce tra parenti al processo per il femminicidio di Martina Carbonaro: “Verificare video dell’udienza”

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Ti taglio la gola: tensione alla prima udienza per la morte di Martina Carbonaro

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