La storia dell’ omicidio di Rachel Nickell è stata raccontata molte volte. Il caso sconvolse il Regno Unito nel 1992: una giovane madre venne assassinata in pieno giorno a Wimbledon Common davanti al figlio di appena due anni, unico testimone della tragedia. Negli anni si è parlato soprattutto delle indagini, degli errori della polizia e della caccia al colpevole. The Witness, miniserie Netflix in tre episodi, sceglie invece una strada diversa e molto più dolorosa: raccontare ciò che accade dopo. Più che un true crime tradizionale, la serie è un dramma umano che mette al centro André Hanscombe e suo figlio Alex, costretti a convivere per decenni con un trauma impossibile da elaborare completamente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - The Witness, la recensione: il true crime Netflix che racconta un caso che ha sconvolto l’Inghilterra

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