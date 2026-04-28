Il libro true crime che Harper Lee non ha mai scritto

Molti anni dopo aver pubblicato il suo celebre romanzo, una nota autrice americana di narrativa ha iniziato a lavorare su un progetto di tipo true crime che non è mai stato terminato o pubblicato. La scoperta di documenti e bozze ha rivelato l'esistenza di questo manoscritto inedito, che si suppone fosse stato scritto tra gli anni Settanta e Ottanta. Finora, non sono stati resi pubblici dettagli sul contenuto né sulla possibile destinazione editoriale.

Molti anni dopo “Il buio oltre la siepe”, una delle più celebri autrici americane di sempre seguì un’altra gran storia, di nuovo in Alabama Nell’autunno del 1977 autorevoli agenzie di stampa, riviste e quotidiani nazionali americani si occuparono di un caso giudiziario ad Alexander City, un piccolo comune in Alabama. Un camionista afroamericano aveva sparato a un predicatore della sua comunità durante un funerale, uccidendolo. A seguire il processo, tra i cronisti di Associated Press, New York Times e Newsweek, c’era una scrittrice nata a circa 200 chilometri da lì il 28 aprile 1926, cento anni fa, e già all’epoca famosissima in tutti gli Stati Uniti: Harper Lee.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Il libro true crime che Harper Lee non ha mai scritto Notizie correlate Morgan Grey, il gatto mandellese che ha scritto un libro sulla sua vita da reIn attesa di scoprire se diventerà un caso letterario, è senza dubbio degno di curiosità il libro Cinquanta sfumature di micio di Morgan Grey,...