True crime Trincia incontra Nazzi su Sky Crime | il caso Desirée al centro

Su Sky Crime, Trincia e Nazzi si sono incontrati per discutere del caso Desirée Piovanelli. La puntata si è concentrata sugli aspetti principali del procedimento giudiziario e delle indagini condotte finora. È stata presentata anche un’anteprima della docuserie “Nazzi Racconta”, che approfondisce le vicende legate a questa vicenda giudiziaria. I due protagonisti del true crime italiano hanno condiviso dettagli e spunti sulla storia e sui processi in corso.

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I due volti del true crime italiano insieme su Sky Crime focus sul caso Desirée Piovanelli e anteprima della docuserie “Nazzi Racconta”. Per la prima volta i due maestri del true crime italiano insieme in un video-podcast. Nella nuova puntata speciale Trincia incontra Nazzi di Un avvertimento prima di iniziare, Pablo Trincia ospita Stefano Nazzi per un confronto a tutto campo: dai metodi di lavoro alla responsabilità narrativa, dai casi che hanno segnato l’Italia fino alle passioni personali di due autori che hanno ridefinito il racconto del crimine nel nostro Paese. Il cuore dell'episodio è il caso di Desirée Piovanelli, la quattordicenne uccisa brutalmente con 33 coltellate a Leno, in provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - True crime, Trincia incontra Nazzi su Sky Crime: il caso Desirée al centro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Un avvertimento prima di iniziare - Pablo Trincia | Episodio 1 | Beatrice Fraschini Sullo stesso argomento Chi è Elisa True Crime: età, carriera, compagno e il suo debutto a Belve CrimeIl nome di Elisa True Crime è ormai sinonimo di mistero, fascino e racconto d’autore. Chi è Elisa True Crime, nuovo volto di Belve CrimeIl mondo della televisione e quello del web sono sempre più vicini e l’ultima grande novità di Rai 2 lo dimostra. True crime, Trincia incontra Nazzi su Sky Crime: il caso Desirée al centroI due volti del true crime italiano insieme su Sky Crime focus sul caso Desirée Piovanelli e anteprima della docuserie 'Nazzi... Leggi i dettagli ... digital-news.it Pablo Trincia incontra Stefano Nazzi, l'episodio speciale del video podcastPI due maestri del true crime italiano insieme in un video-podcast per presentare i casi al centro della nuova docuserie Sky Crime Nazzi racconta ... tg24.sky.it