The Italian Dream | Alec Ross fa tappa a Reggio Calabria
Alec Ross ha visitato Reggio Calabria dal 3 al 5 giugno per presentare il suo nuovo libro, “The Italian Dream”. Durante gli incontri, insieme a Francesco Cicione, presidente di Entopan, ha discusso di innovazione e sviluppo. L’evento ha coinvolto Calabria e Sicilia, con un dialogo che ha attraversato le due regioni. La presentazione si è concentrata su temi legati all’innovazione armonica e alle prospettive di crescita in Italia.
Tre appuntamenti, dal 3 al 5 giugno, in cui Alec Ross e Francesco Cicione, presidente di Entopan e ideatore del paradigma dell'Innovazione Armonica, daranno vita a undialogo che attraverserà Calabria e Sicilia, in occasione del lancio del nuovo volume di Ross “The Italian Dream. Riprendersi il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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