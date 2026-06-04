The Italian Dream | Alec Ross fa tappa a Reggio Calabria

Notizia in breve

Alec Ross ha visitato Reggio Calabria dal 3 al 5 giugno per presentare il suo nuovo libro, “The Italian Dream”. Durante gli incontri, insieme a Francesco Cicione, presidente di Entopan, ha discusso di innovazione e sviluppo. L’evento ha coinvolto Calabria e Sicilia, con un dialogo che ha attraversato le due regioni. La presentazione si è concentrata su temi legati all’innovazione armonica e alle prospettive di crescita in Italia.