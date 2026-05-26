Alec Ross racconta l’Italia dove i vecchi restano protagonisti

Negli Stati Uniti, si considera anziani le persone oltre i settant’anni, portando spesso a un allontanamento da ruoli di protagonismo. Un osservatore italiano ha descritto un’Italia in cui gli anziani continuano a essere parte attiva della società, mantenendo ruoli importanti e visibilità. La percezione del tempo e delle capacità cambia tra i due paesi, influenzando le aspettative sociali e le pratiche quotidiane riguardo alla presenza degli anziani.

Negli Stati Uniti, domina la mentalità secondo cui, una volta compiuti i settant’anni, si diventa “vecchi” – si è anziani, e si fa un passo indietro. È molto raro che un ceo continui oltre i settant’anni, e quando si arriva a quell’età si attraversa un passaggio quasi culturale. Si adotta la mentalità secondo cui si dovrebbe cominciare a comportarsi “da vecchio”, ovvero in base alla propria età anagrafica, soprattutto in ambito lavorativo. A quel traguardo, la società americana sembra quasi dichiarare ufficialmente che sei “un anziano”, e con questa designazione arriva un insieme di aspettative da parte degli altri: è il momento di fare un passo indietro, di comportarsi in modo consono all’età, di ritirarsi dal ruolo di protagonista nella società. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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