Ci Sta Tour Sanbittèr fa tappa a Reggio Calabria | special guest l' artista John Blond

Reggio Calabria si prepara ad accogliere l’evento “Ci Sta Tour” di Sanbittèr, un progetto che si sposta in diverse città italiane. La manifestazione offre uno spazio dedicato a momenti di leggerezza e condivisione, con l’obiettivo di mettere in evidenza pensieri positivi e situazioni di convivialità. Durante l’evento, sarà presente come ospite speciale l’artista John Blond, che parteciperà alle attività previste. La tappa reggina si svolgerà in una location aperta al pubblico e durerà alcuni giorni.

Reggio Calabria pronta ad accogliere il “Ci Sta Tour” di Sanbittèr, il progetto itinerante che attraversa l’Italia per dare voce a ciò che oggi “ci sta”: piccoli momenti di leggerezza, pensieri positivi e occasioni di condivisione.Dal 21 al 25 maggio, il truck farà tappa in città, trasformando 21. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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