Stand up comedy | al Castello di Galliate arriva Nathan Kiboba
Domenica 19 aprile si terrà un nuovo spettacolo di stand up comedy al Castello di Galliate, organizzato dal centro culturale Big Lebowski di Novara. Sul palco salirà Nathan Kiboba, pronto a esibirsi davanti al pubblico locale. L’evento fa parte di una serie di appuntamenti dedicati a questo genere che si svolgono nella location storica. La serata promette di offrire momenti di intrattenimento e risate.
Proseguono gli appuntamenti di stand up comedy al Castello di Galliate organizzati dal centro culturale Big Lebowski di Novara: domenica 19 aprile sul palco c'è Nathan Kiboba.L'appuntamento è alle 21 nel salone neogotico, con lo spettacolo "Giuro che non parlo di razzismo".Nato nella Repubblica.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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