The Blank Contemporary Art | nuovi cambiamenti e progetti internazionali

The Blank Contemporary Art, il principale network italiano dedicato all’arte e alla cultura contemporanea, annuncia nuovi progetti con un’impronta internazionale. La rete sta introducendo cambiamenti che coinvolgono collaborazioni e iniziative a livello globale. La comunicazione ufficiale non specifica dettagli sui progetti o le tempistiche, ma conferma l’intenzione di espandere le attività oltre i confini nazionali. La notizia è stata resa nota attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione.

Bergamo. The Blank Contemporary Art, il principale network italiano dedicato all’arte e alla cultura contemporanea, annuncia cambiamenti e nuovi progetti d’impronta internazionale. Un calendario di appuntamenti che spazieranno da eventi celebrativi a mostre personali, tra cui la monografica dell’artista Alex Da Corte al Palazzo della Ragione di Bergamo, evento di punta della 16°edizione del festival ArtDate che ritornerà a novembre. Un percorso quindi che unisce il bilancio storico della propria attività sul territorio alla spinta verso nuovi traguardi e nuove produzioni artistiche. Dopo quindici anni di attività, The Blank si prepara a vivere un momento di grande trasformazione: lo storico spazio di via Quarenghi 50, che dal 2011 è stato il cuore pulsante della sua ricerca artistica, passerà il testimone alla nuova sede di via S. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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From Blank Paper to Finished Abstracts | Painting in My RV Studio

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