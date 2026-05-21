I progetti internazionali di Andrea Iervolino e James Franco

Due figure di spicco nel mondo della produzione cinematografica sono presenti sulla Croisette, dove si sono incontrate per discutere di possibili collaborazioni tra il settore europeo e quello hollywoodiano. La loro presenza ha aperto la strada a nuove opportunità di collaborazione internazionale, con progetti in fase di sviluppo che coinvolgono entrambe le realtà. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora dettagliato i contenuti delle iniziative, ma si parla di accordi che potrebbero portare a produzioni congiunte e scambi culturali tra i due continenti.

. La presenza di Iervolino e Franco sulla Croisette è il punto di partenza per inedite sinergie produttive tra il panorama europeo e quello hollywoodiano. CANNES — Incontro a pranzo sulla Croisette tra il produttore italiano Andrea Iervolino e l’attore, regista e produttore hollywoodiano James Franco, legati da una lunga collaborazione artistica costruita negli anni tra produzioni internazionali e progetti cinematografici indipendenti. Una collaborazione consolidata. Iervolino e Franco hanno infatti lavorato insieme a cinque produzioni hollywoodiane, nelle quali Franco ha partecipato sia come attore che, in alcuni casi, anche come regista, consolidando nel tempo un rapporto professionale e personale di grande stima reciproca. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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