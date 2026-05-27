Una foianese ai vertici internazionali nella Pole Art I complimenti dell' amministrazione

Notizia in breve

Una cittadina di Foiano della Chiana si è piazzata tra i primi posti a livello internazionale nel campo della Pole Art e della Pole Dance. L’amministrazione comunale ha inviato le proprie congratulazioni per i risultati ottenuti in competizioni internazionali. La performer ha ottenuto riconoscimenti e premi in eventi che si sono svolti fuori dal territorio nazionale. Il suo nome è stato menzionato come esempio di eccellenza nel settore.