Una foianese ai vertici internazionali nella Pole Art I complimenti dell' amministrazione
Una cittadina di Foiano della Chiana si è piazzata tra i primi posti a livello internazionale nel campo della Pole Art e della Pole Dance. L’amministrazione comunale ha inviato le proprie congratulazioni per i risultati ottenuti in competizioni internazionali. La performer ha ottenuto riconoscimenti e premi in eventi che si sono svolti fuori dal territorio nazionale. Il suo nome è stato menzionato come esempio di eccellenza nel settore.
L’amministrazione comunale di Foiano della Chiana esprime le più sincere congratulazioni alla concittadina Francesca Cuciniello per gli straordinari risultati raggiunti a livello internazionale nel mondo della Pole Art e della Pole Dance. Nella nota stampa del Comune si legge: "Artista originaria. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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