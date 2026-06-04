The Blank Contemporary Art | nuova sede in via S Elisabetta a Bergamo

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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The Blank Contemporary Art ha inaugurato una nuova sede in via S. Elisabetta a Bergamo. La struttura ospiterà il progetto Made in?, che coinvolge artisti internazionali. Tra le esposizioni previste, è confermato l’intervento di un artista di fama internazionale al Palazzo della Ragione. La presenza di questa sede mira a promuovere nuove produzioni artistiche e a rafforzare il ruolo della città nel panorama culturale contemporaneo. La programmazione include anche mostre e iniziative legate alla scena artistica globale.

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Come cambierà la produzione artistica con il nuovo progetto Made in?. Chi è l'artista internazionale che esporrà al Palazzo della Ragione?. Cosa accadrà il 20 giugno nella storica sede di via Quarenghi?. Come collegherà la nuova piattaforma digitale le istituzioni culturali mondiali?.? In Breve Moving Party in via Quarenghi 50 il 20 giugno dalle 18 alle 22. Davide Sgambaro presenta Infinite fall alla Piscina Comunale di Saluzzo il 18 giugno. Mostra Alex Da Corte al Palazzo della Ragione dal 12 novembre al gennaio 2027. Festival ArtDate curato da Stefano Raimondi dal 12 al 15 novembre a Bergamo. The Blank Contemporary Art cambia pelle: nuova sede in via S. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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