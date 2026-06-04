The Blank Contemporary Art | nuova sede in via S Elisabetta a Bergamo

Notizia in breve

The Blank Contemporary Art ha inaugurato una nuova sede in via S. Elisabetta a Bergamo. La struttura ospiterà il progetto Made in?, che coinvolge artisti internazionali. Tra le esposizioni previste, è confermato l’intervento di un artista di fama internazionale al Palazzo della Ragione. La presenza di questa sede mira a promuovere nuove produzioni artistiche e a rafforzare il ruolo della città nel panorama culturale contemporaneo. La programmazione include anche mostre e iniziative legate alla scena artistica globale.