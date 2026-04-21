Un'azienda di Bergamo specializzata in elettronica ha aperto una nuova sede a San Paolo, in Brasile. La decisione arriva a seguito di una crescita delle attività a livello internazionale. La sede brasiliana si inserisce nella strategia di espansione dell’azienda, che mira a rafforzare la presenza nel mercato sudamericano. L’apertura si aggiunge alle strutture già operative in altri Paesi e rappresenta un passo importante per la società.

L’azienda bergamasca Lovato Electric consolida la sua proiezione globale con l’apertura di una nuova sede operativa a San Paolo, in Brasile. La filiale, denominata Lovato Electric do Brasil Ltda, si inserisce in un mercato sudamericano caratterizzato da una forte spinta industriale, puntando a fornire assistenza tecnica e commerciale diretta nel cuore pulsante dell’America Latina. L’espansione tecnologica bergamasca verso il cuore del Sudamerica. La decisione di stabilire una presenza fisica a San Paolo non è casuale. La nuova realtà societaria occupa una posizione strategica all’interno di una torre corporate situata in uno dei distretti direzionali più rilevanti della metropoli brasiliana, centro nevralgico per le attività economiche della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’eccellenza di Bergamo conquista il Brasile: nuova sede a San Paolo

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