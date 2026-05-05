The Batman | Barry Keoghan spiega perché la scena di Joker è stata cancellata | Esiste ancora

Barry Keoghan ha chiarito perché la scena in cui interpreta Joker è stata rimossa dal taglio finale di The Batman. L’attore irlandese ha spiegato che, nonostante la scena sia ancora presente in alcuni materiali promozionali, non sarà inclusa nel film distribuito nelle sale. Ha inoltre commentato le scelte di produzione legate al suo personaggio, che ha avuto un debutto particolare, tra il passato da Enigmista e il futuro nel sequel, mantenendo un ruolo misterioso e riservato.

L'attore irlandese smonta il mito della "scena eliminata" e spiega perché il suo debutto nei panni del villain sia stato gestito in modo anomalo, tra il passato da Enigmista mancato e il futuro blindatissimo nel sequel di Matt Reeves. Il cameo di Barry Keoghan in The Batman non è mai sparito davvero, ma ha seguito un percorso distributivo unico. L'attore riflette sulla scelta di Warner Bros. e sul suo metodo recitativo viscerale che trasforma ogni ruolo in un'esperienza bizzarra per lo spettatore. La scena eliminata non eliminata di Barry Keoghan Il Joker di Barry Keoghan riesce a prendersi la scena anche quando, tecnicamente, non ci dovrebbe essere.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Batman: Barry Keoghan spiega perché la scena di Joker è stata cancellata: "Esiste ancora" Notizie correlate Barry Keoghan e le critiche online: "Ti tolgono persino la voglia di apparire sullo schermo"L'attore, attualmente impegnato nel ruolo di Ringo Starr nei film sui Beatles, ha spiegato le conseguenze degli attacchi sui social media. Barry Keoghan: l’odio online lo costringe a non uscireL’attore Barry Keoghan ha confessato di essere costretto a non uscire di casa a causa degli insulti ricevuti online sul suo aspetto. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Heath Ledger ha cambiato il Joker per sempre: la verità sta in quel dettaglio che spiega davvero tutto; Barry Keoghan racconta la sua esperienza pre-mo*te; Daniel Craig o Liam Neeson in The Batman 2? Continua la caccia a Christopher Dent; The Batman 2: Sebastian Stan conferma il suo ingresso nel cast del sequel DC, inizierà le riprese in estate. The Batman: Barry Keoghan spiega perché la scena di Joker è stata cancellata: Esiste ancoraL'attore irlandese smonta il mito della scena eliminata e spiega perché il suo debutto nei panni del villain sia stato gestito in modo anomalo, tra il passato da Enigmista mancato e il futuro blinda ... movieplayer.it Barry Keoghan Reveals Why The Batman’s Joker Scene Was DeletedBarry Keoghan addressed one of The Batman’s most talked-about creative decisions during a new interview. The Irish actor explained exactly what happened to his Joker scene and why fans should not call ... aol.com Barry Keoghan è tornato ad affermare che non può rivelare se tornerà o meno come Joker in The Batman Part II - facebook.com facebook