L' auto elettrica che si ricarica da casa in via Napoli il parcheggio green ma in divieto
In via Napoli si è verificato un episodio in cui un automobilista ha ricaricato la propria auto elettrica sul marciapiede, senza utilizzare una colonnina di ricarica dedicata. La vettura, parcheggiata in un'area in divieto di sosta, permette di ricaricare l’auto direttamente da casa. La segnalazione è arrivata da un lettore che ha evidenziato questa situazione alla nostra redazione.
Non c'è bisogno di colonnina. In strada, precisamente in via Napoli, c'è chi ricarica l'auto elettrica direttamente da casa parcheggiando la vettura sul marciapiede E' quanto segnalato da un lettore alla nostra redazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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