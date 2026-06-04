Il diritto dell’ ex coniuge divorziato a una quota del Tfr — o Tfs nel caso di pubblico impiego — non è una conseguenza automatica della fine del matrimonio. Dipende da condizioni molto precise fissate dalla legge sul divorzio del 1970. Il tribunale di Palermo con la sentenza 24112026 offre l’occasione per chiarire in modo sistematico quando questo diritto nasce, come si calcola e soprattutto quale sia il momento decisivo per verificare i requisiti normativi. È una pronuncia di chiaro valore generale e che va ben oltre il singolo caso concreto, nel definire la portata dei diritti dell’ex coniuge e la tutela del TfrTfs. La vicenda concreta tra matrimonio, divorzio e una lunga carriera lavorativa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tfr all’ex coniuge, diritto alla quota non solo dopo la cessazione del lavoro: quando scatta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TFR dopo la separazione: lex coniuge ha diritto a una quota Attenzione a non sbagliare!

Notizie e thread social correlati

Stipendi troppo bassi, quando scatta il reato di sfruttamento del lavoroIn Italia, pagare salari troppo bassi può andare oltre il semplice illecito civile e configurarsi come reato penale.

Il diritto di difendersi (ma solo quando è tardi)Recentemente si parla del caso di un vigilante Atm di Milano che, intervenendo per proteggere alcune ragazze disturbate da un gruppo di giovani, ha...

Temi più discussi: Tfr all'ex moglie abolito: la mossa legale per blindare i soldi; Divorzio e figli: chi paga l’università privata fuori sede?; Divorzio e quote di TFR: quando l'ex coniuge ha davvero diritto alla liquidazione? Intervista all’Avv. Alfredo Di Costanzo; Tfr all'ex moglie o marito, ecco quanto spetta secondo la legge.

Tfr all'ex moglie o marito, ecco quanto spetta secondo la leggeIn caso di divorzio una parte del Tfr va all’ex coniuge, ma solo se vengono soddisfatti una serie di parametri. Ecco come si calcola la quota spettante. msn.com

Divorzio e TFR: quando spetta una quota all'ex coniugeLa quota di TFR all'ex coniuge spetta solo se esiste assegno divorzile e non ci si è risposati. Lo chiarisce la giurisprudenza sull'art. 12-bis ... studiocataldi.it