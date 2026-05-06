Il diritto di difendersi ma solo quando è tardi

Recentemente si parla del caso di un vigilante Atm di Milano che, intervenendo per proteggere alcune ragazze disturbate da un gruppo di giovani, ha estratto la pistola senza puntarla né usarla, con l’obiettivo di spaventare. La vicenda ha suscitato discussioni sulla legittima difesa e sui limiti dell’uso della forza da parte delle forze di sicurezza, soprattutto in situazioni di tensione. La notizia ha acceso il dibattito su come e quando è possibile intervenire in modo proporzionato.

Gentile Direttore Feltri, in questi giorni si discute del caso del vigilante Atm di Milano che, intervenuto per difendere alcune ragazze infastidite da un gruppo di giovani, ha estratto la pistola senza però puntarla né usarla, con il solo intento di dissuadere. Eppure, nonostante la situazione si sia risolta senza conseguenze, è stato sospeso e rischia il licenziamento. È normale che oggi chi interviene per prevenire un pericolo venga punito, mentre chi crea il problema spesso resta impunito? Lorenzo Micheli Caro Lorenzo, più che normale, direi emblematico. Emblematico di un Paese che ha smarrito il senso delle proporzioni, del rischio e, permettimi, anche del buonsenso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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