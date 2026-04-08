Stipendi troppo bassi quando scatta il reato di sfruttamento del lavoro

In Italia, pagare salari troppo bassi può andare oltre il semplice illecito civile e configurarsi come reato penale. La normativa prevede che, in determinate circostanze, questa condotta possa essere sanzionata penalmente, segnando un passaggio importante tra violazioni di diritto del lavoro e reati penali. La legge stabilisce criteri precisi per distinguere tra una retribuzione insufficiente e uno sfruttamento che rappresenta un reato.

Pagare troppo poco i lavoratori non è solo un illecito civile: a certe condizioni, può diventare un reato. È questo il principio che emerge con chiarezza dalla Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 4302026, depositata il 17 febbraio 2026, che torna a occuparsi del delitto di sfruttamento del lavoro previsto dall’articolo 603-bis del Codice penale. La Corte ribadisce un punto fondamentale: il pagamento di retribuzioni significativamente inferiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi non è soltanto una violazione civilistica o amministrativa, ma può integrare un’ipotesi di sfruttamento penalmente rilevante, soprattutto quando si inserisce in un contesto più ampio di abuso dello stato di bisogno dei lavoratori. 🔗 Leggi su Open.online Donne al lavoro, numeri record ma stipendi più bassi: a Bologna scatta l’allarmeI dati Istat mostrano un’occupazione femminile sopra la media nazionale, ma a Bologna cresce la preoccupazione: calano le lavoratrici e aumenta il... "Stipendi troppo bassi e orari massacranti"Paolo Manzelli, segretario generale Uil Cesena, la Confartigianato lancia l’allarme sulla mancanza di figure professionali (come falegnami,... Temi più discussi: Pensioni, addio 67 anni. Ci va a 71 anni chi guadagna meno di questo importo; Dal cameriere all'impiegato. La mappa degli stipendi a Trapani; Firenze, scontro sul lavoro pubblico: Chelli accusa Funaro di ipocrisia politica; Stipendi più alti da maggio per tutti i lavoratori: la verità nascosta tra inflazione e AI. Stipendi troppo bassi e orari massacrantiPaolo Manzelli, segretario generale Uil Cesena, la Confartigianato lancia l’allarme sulla mancanza di figure professionali (come falegnami, carpentieri, panettieri), da dove deriva questa carenza? ilrestodelcarlino.it Stipendi bassi e prezzi alti sono freni alla crescitaTrovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. L’Italia continua ad essere, insieme alla Germania, uno degli ultimi Paesi dell’Ue per ... corriere.it Lavoratori stagionali, quali figure mancano e perché. Alloggi troppo cari e stipendi poco competitivi: le difficoltà del mercato del lavoro in Trentino. Al via la campagna dell'Agenzia del Lavoro - facebook.com facebook Serie A, la fuga “d’oro”: stipendi 'troppo bassi', i dati a confronto con gli altri campionati #SempreMilan #ACMilan #milan x.com