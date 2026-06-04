Un insegnante è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e concussione, secondo quanto emerso dalle indagini. L'uomo avrebbe ricattato gli studenti per ottenere favori durante gli esami. Al momento, sono indagate altre persone che non hanno presentato denunce riguardo agli abusi. Le autorità continuano le verifiche per accertare eventuali altri coinvolgimenti. Nessuna informazione è stata resa nota sui nomi o sulle caratteristiche delle persone coinvolte.

Come faceva l'insegnante a ricattare gli studenti con gli esami?. Chi sono gli altri indagati che non hanno denunciato gli abusi?. Quali prove hanno trovato i Carabinieri durante le perquisizioni in scuola?. Perché il sistema di controllo della scuola non ha fermato l'indagato?.? In Breve Sette allievi hanno sporto denuncia contro il docente di 48 anni. Indagini coordinate dalle magistrate Maria Letizia Mannella e Alessia Menegazzo. Perquisizioni effettuate negli uffici della scuola di corso Italia a Milano. Verifiche in corso su altri soggetti coinvolti per mancata denuncia abusi. Un insegnante della Scuola Militare Teulié arrestato a Milano per violenze sessuali e concussione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teulié: arrestato docente per violenza sessuale e concussione

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