Milano arrestato professore di italiano della Teuliè per concussione maltrattamenti e violenza sessuale su 7 allievi

Notizia in breve

Un professore di italiano della scuola Teuliè di Milano è stato arrestato con l’accusa di concussione, maltrattamenti e violenza sessuale su sette studenti. L’indagine è partita dalla denuncia di una delle vittime, che avrebbe subito minacce di non superare l’esame di maturità se non avesse accettato prestazioni sessuali. Le autorità hanno eseguito l’arresto e stanno approfondendo i fatti. Il docente ora si trova in custodia cautelare.