Milano arrestato professore di italiano della Teuliè per concussione maltrattamenti e violenza sessuale su 7 allievi
Un professore di italiano della scuola Teuliè di Milano è stato arrestato con l’accusa di concussione, maltrattamenti e violenza sessuale su sette studenti. L’indagine è partita dalla denuncia di una delle vittime, che avrebbe subito minacce di non superare l’esame di maturità se non avesse accettato prestazioni sessuali. Le autorità hanno eseguito l’arresto e stanno approfondendo i fatti. Il docente ora si trova in custodia cautelare.
L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle sette presunte vittime, che sarebbero state minacciate di di non superare l'esame di maturità in caso di "rifiuto delle prestazioni sessuali". Il professore, commissario interno all'esame di Stato della scuola militare Teuliè, si trova ai domiciliari. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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