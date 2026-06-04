Milano arrestato un insegnante della scuola militare Teuliè | violenza sessuale concussione e maltrattamenti sugli allievi

Un insegnante della scuola militare Teuliè di Milano è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti su diversi allievi. Le indagini hanno portato all’arresto, che riguarda comportamenti ritenuti gravi nei confronti degli studenti. L’insegnante è ora sotto custodia, mentre proseguono le verifiche sulle accuse rivoltegli. La vicenda riguarda presunte condotte illecite che sarebbero state commesse nei confronti di più allievi della stessa scuola.

Violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di "diversi allievi della Scuola": l'accusa è infamante ed è rivolta a un insegnante della scuola militare Teuliè di Milano. Il professionista è stato arrestato. L’indagine delle pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, condotta dai carabinieri della sezione di Polizia giudiziaria, ha ricostruito anche la "condizione di assoggettamento psichico degli studenti", oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali. Le indagini della Procura di Milano, in particolare dei dipartimenti di contrasto ai reati ai danni delle 'fasce deboli" e nella pubblica... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Un insegnante di circa 30 anni, maestro di terza elementare in una scuola pubblica dell’hinterland di Milano, è stato arrestato in classe con l’accusa di violenza sessuale su minori. L’uomo è stato fermato dai carabinieri direttamente durante l’orario scolastic x.com

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