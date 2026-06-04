Tesoro | ripartono le vendite dei CCTeu arrivano nuove tranche

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le vendite dei CCTeu sono riprese e sono state annunciate nuove tranche. Si attendono aggiornamenti sulle date di godimento e scadenza di questi titoli. L’Euribor a sei mesi potrebbe influenzare i rendimenti futuri dei titoli, ma non sono stati forniti dettagli specifici su come.

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Come influenzerà l'Euribor a sei mesi i tuoi rendimenti futuri? Quali sono le date esatte di godimento e scadenza dei titoli? Perché il Tesoro ha scelto proprio questi strumenti per il rifinanziamento? Cosa comporta l'emissione delle terze e quarte tranche per gli investitori??? In Breve Emissione riguarda terze e quarte tranche del codice 26A02787. Titoli indicizzati all'Euribor a sei mesi con durata decennale. Periodo di godimento dal 15 aprile 2026 al 15 aprile 2 . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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