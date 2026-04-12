Il portale del Gestore servizi energetici riaprirà le operazioni per il Conto Termico 3.0 lunedì 13 aprile 2026 a metà mattina, consentendo a privati, imprese e amministrazioni pubbliche di presentare richieste di rimborso per interventi di efficienza energetica. La sospensione delle pratiche, iniziata a marzo, si concluderà con questa riapertura, che introduce anche le nuove regole per le richieste di contributo.

Il portale del Gestore servizi energetici riaprirà le operazioni per il Conto Termico 3.0 nella tarda mattinata di lunedì 13 aprile 2026, permettendo a privati, imprese e amministrazioni pubbliche di richiedere i rimborsi per l’efficienza energetica dopo la sospensione avvenuta a marzo. La decisione segue un massiccio afflusso di domande che aveva esaurito le risorse immediate, con richieste complessive pari a 1,3 miliardi di euro. L’interruzione del servizio era stata necessaria a causa di una pressione senza precedenti sulle disponibilità finanziarie. Il volume delle istruzioni inviate fino alla chiusura di inizio marzo aveva infatti superato abbondantemente i fondi pronti all’uso, costringendo il Gse a una pausa operativa per analizzare le pratiche già caricate nel sistema.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conto Termico 3.0: ripartono i rimborsi, ecco le nuove regole

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