Tesoro in asta il 28 maggio | 10,5 miliardi tra BTP e CCTeu

Notizia in breve

Il Tesoro ha programmato un'asta il 28 maggio per un totale di 10,5 miliardi di euro tra BTP e CCTeu. Si discuterà del rendimento del BTP decennale con scadenza nel 2036 e delle modalità di calcolo delle cedole dei CCTeu in relazione all'andamento dell’Euribor. I titoli saranno offerti con diverse scadenze e caratteristiche, e le decisioni sulla loro emissione saranno comunicate prima dell'asta.