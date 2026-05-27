Tesoro in asta il 28 maggio | 10,5 miliardi tra BTP e CCTeu
Il Tesoro ha programmato un'asta il 28 maggio per un totale di 10,5 miliardi di euro tra BTP e CCTeu. Si discuterà del rendimento del BTP decennale con scadenza nel 2036 e delle modalità di calcolo delle cedole dei CCTeu in relazione all'andamento dell’Euribor. I titoli saranno offerti con diverse scadenze e caratteristiche, e le decisioni sulla loro emissione saranno comunicate prima dell'asta.
? Punti chiave Quale rendimento garantisce il BTP a 10 anni con scadenza 2036?. Come influirà l'andamento dell'Euribor sulle cedole dei nuovi CCTeu?. Perché il Tesoro ha scelto di concentrare i fondi sul BTP 5 anni?. Quando scadono i termini per sottoscrivere i titoli in asta?.? In Breve Prenotazioni pubbliche entro il 27 maggio e domande in asta il 28 maggio.. BTP 5 anni con cedola 3,15% per un fabbisogno fino a 3,5 miliardi.. BTP 10 anni con rendimento 3,80% per un limite di 2,5 miliardi.. CCTeu con spread 0,8% rispetto all'Euribor per volumi fino a 3,25 miliardi..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Tesoro, asta da 10 miliardi: lo Stato punta ai nuovi BOT a maggioLo Stato ha annunciato un’asta da 10 miliardi di euro prevista per il mese di maggio, con l’obiettivo di emettere nuovi titoli di breve termine.
Temi più discussi: Tesoro: all’asta il 26 maggio BTP Short Term e BTP€i fino a 5 miliardi; BTP e CCTeu in asta il 28 maggio; Prossima emissione Titoli di Stato giugno 2026; Asta Btp 28 maggio, caratteristiche e rendimento dei Titoli di Stato: cosa sapere.
Nuove emissioni del Tesoro Il #MEF mette in asta fino a 10,5 miliardi di euro in BTP e CCTeu il prossimo #28Maggio. Sotto la lente il BTP 5 anni (cedola 3,15%) e il decennale (cedola 3,80%). Prenotazioni entro il 27 maggio. #TitoliDiStato #BTP x.com
Asta MEF del 28 maggio: il Tesoro offre fino a 10,5 miliardi tra BTP a 5, 10 e 20 anni e CCTeu, in un mercato obbligazionario più sensibile ai tassi. facebook
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BTP in asta il 28 maggio, rendimenti sotto esame dopo la scossa sui bondAsta MEF del 28 maggio per BTP e CCTeu fino a 10,5 miliardi: titoli offerti, cedole, scadenze e scenario dei bond. pmi.it