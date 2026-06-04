Suora contromano sulla Napoli-Salerno salvata dalla polizia | ascoltava il rosario alla radio

Da salernotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una suora ha guidato contromano sulla autostrada Napoli-Salerno, dirigendosi verso Napoli. La polizia è intervenuta e ha fermato l’auto. La donna ascoltava il rosario alla radio al momento dell’incidente. Nessun ferito è stato segnalato. La polizia ha gestito la situazione e ha messo in sicurezza la carreggiata. La suora si trovava alla guida quando ha imboccato la corsia opposta, generando confusione tra gli automobilisti.

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Sull’autostrada Napoli-Salerno un’auto, guidata da una suora, ha imboccato contromano la carreggiata in direzione Napoli, creando il caos tra gli automobilisti in transito, spaventati per quanto si parava dinanzi. Per fortuna in quel momento transitava un’auto civetta della Polizia che percorreva. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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SUORA ALLA GUIDA CONTROMANO IN AUTOSTRADA SALVATA DALLA POLIZIA, ASCOLTAVA IL ROSARIO

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