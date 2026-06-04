Suora contromano sulla Napoli-Salerno salvata dalla polizia | ascoltava il rosario alla radio

Notizia in breve

Una suora ha guidato contromano sulla autostrada Napoli-Salerno, dirigendosi verso Napoli. La polizia è intervenuta e ha fermato l’auto. La donna ascoltava il rosario alla radio al momento dell’incidente. Nessun ferito è stato segnalato. La polizia ha gestito la situazione e ha messo in sicurezza la carreggiata. La suora si trovava alla guida quando ha imboccato la corsia opposta, generando confusione tra gli automobilisti.