Una suora ha guidato un'auto in direzione opposta sulla Napoli-Salerno, imboccando la corsia che va verso Napoli. Due agenti di polizia intervenuti sul posto sono riusciti a fermare l’auto e a evitare che si verificasse un incidente. La situazione si è risolta senza conseguenze per le persone coinvolte. La macchina è stata rimossa e la strada è stata riaperta al traffico. La suora è stata sottoposta a controlli.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia evitata per miracolo, oggi, sulla autostrada Napoli-Salerno dove una utilitaria guidata da una suora ha imboccato la corsia che porta a Napoli contromano. La vettura è stata notata da un auto civetta della Polizia che transitava sulla corsia opposta a bordo della quale viaggiavano il sovrintendente capo Gabriele Ragucci e il primo dirigente Dario Mongiovì. I due poliziotti si sono subito adoperati con sirena e lampeggiante per mettere in allerta le vetture che si stavano per trovare di fronte la Panda.?Dopo alcuni tentativi la vettura è stata fermata dai due agenti: all’interno una suora in stato confusionale che stava ascoltando il Rosario alla radio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Suora alla guida contromano sulla Napoli-Salerno salvata da due poliziotti

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