Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri di Giussano dopo aver aggredito con pugni il fidanzato della figlia e la convivente. Successivamente, ha devastato la casa e dato fuoco a un armadio. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in flagranza di reato. Nessuna delle vittime ha riportato ferite gravi. L’uomo è stato portato in caserma per le procedure di rito.

Giussano (Monza e Brianza) – Un 44enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Giussano (Monza e Brianza) con l’accusa di aver aggredito il fidanzato della figlia e la convivente con pugni al volto e alla schiena. L’episodio si è consumato lo scorso 24 maggio: l’uomo è ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, danneggiamento e incendio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Le botte alla convivente . Stando a quanto emerso il 44enne avrebbe aggredito prima il fidanzato della figlia, ventenne, per poi scagliarsi contro la convivente di 39 anni quando la coppia ha lasciato la casa per andare a denunciare quanto avvenuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pesta il fidanzato 20enne della figlia e la convivente poi devasta la casa e appicca fuoco all’armadio: arrestato

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[Multi-SUB] She Tore the Marriage Contract, Not Knowing It Was Her Last Protection

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