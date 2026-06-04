Un'esplosione è avvenuta in un garage in via Pennanova a Forio, causando danni alla struttura. Non si sono registrati feriti, ma l'incidente ha sollevato il rischio di un incendio boschivo nelle vicinanze. I volontari intervenuti sono riusciti a prevenire l'espansione delle fiamme, evitando che il rogo si propagasse nel verde circostante. Le cause dell'esplosione sono ancora in fase di accertamento.

Cosa ha scatenato la deflagrazione all'interno del garage di via Pennanova?. Come hanno fatto i volontari a evitare l'incendio del bosco?. Quali materiali infiammabili hanno causato l'esplosione delle bombole di gas?. Chi deve ora rispondere della gestione dei depositi privati pericolosi?.? In Breve L'emergenza è scattata alle 16:05 di ieri in via Pennanova a Forio.. L'intervento ha coinvolto un serbatoio da 2000 litri fornito da una ditta.. L'incendio ha distrutto diverse automobili e una barca nel deposito privato.. Le bombole di gas presenti hanno causato la deflagrazione iniziale del garage.. Una deflagrazione distrugge un garage a Forio: il rischio bosco è stato scongiurato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Forio: esplosione in un garage e il rischio bosco scongiato

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