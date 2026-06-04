Esplosione a Forio i danni dell' incendio e gli interventi per evitare che si propagasse nel bosco
Un incendio ha danneggiato un garage a Forio in via Pennanova, generando una grande colonna di fumo visibile per ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e prevenire la propagazione dell’incendio nel bosco circostante. Non sono stati segnalati feriti, ma i danni all’edificio sono ingenti. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, con l’obiettivo di evitare che le fiamme si estendessero all’area naturale vicina.
Un incendio ha provocato ingenti danni in un garage di Forio situato in via Pennanova. Dall'area si è stagliata una colonna di fumo visibile per molte ore anche a lunga distanza. La forte deflagrazione è avvenuta ieri nel garage di un'abitazione privata in cui erano presenti alcune automobili. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Forte boato ed esplosione a Forio d'Ischia: colonna di fumo visibile anche a lunga distanza ift.tt/oHDZp6N x.com
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