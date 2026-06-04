Esplosione a Forio i danni dell' incendio e gli interventi per evitare che si propagasse nel bosco

Notizia in breve

Un incendio ha danneggiato un garage a Forio in via Pennanova, generando una grande colonna di fumo visibile per ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e prevenire la propagazione dell’incendio nel bosco circostante. Non sono stati segnalati feriti, ma i danni all’edificio sono ingenti. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, con l’obiettivo di evitare che le fiamme si estendessero all’area naturale vicina.