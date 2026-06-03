Forte boato ed esplosione a Forio d' Ischia | colonna di fumo visibile anche a lunga distanza

A Forio d'Ischia, si è verificata un’esplosione sulla strada Borbonica, in via Pennanova, nella zona collinare di Monte della via Baiola. L’esplosione ha prodotto un forte boato e una colonna di fumo visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle cause o eventuali feriti.

Una forte esplosione, preceduta da un boato, si è verificata a Forio sulla Borbonica, nella zona collinare di Monte della via Baiola, in via Pennanova. Dall'area si è stagliata una colonna di fumo visibile anche a lunga distanza. La deflagrazione sarebbe avvenuta nel garage di un'abitazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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