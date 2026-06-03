Forte boato ed esplosione a Forio d' Ischia | colonna di fumo visibile anche a lunga distanza
A Forio d'Ischia, si è verificata un’esplosione sulla strada Borbonica, in via Pennanova, nella zona collinare di Monte della via Baiola. L’esplosione ha prodotto un forte boato e una colonna di fumo visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle cause o eventuali feriti.
Una forte esplosione, preceduta da un boato, si è verificata a Forio sulla Borbonica, nella zona collinare di Monte della via Baiola, in via Pennanova. Dall'area si è stagliata una colonna di fumo visibile anche a lunga distanza. La deflagrazione sarebbe avvenuta nel garage di un'abitazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie e thread social correlati
Esplosione nel cantiere, terrore alla Chanteclair: il boato e la colonna di fumo neroUn incendio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi nello stabilimento di una ditta situata a Sant’Agata, nel territorio di Bologna.
Incendio a Tor Sapienza, a fuoco un furgone e un’auto: colonna di fumo visibile a chilometri di distanzaUn incendio ha interessato un furgone e un'auto in via Alessandro Magnasco a Tor Sapienza.
Temi più discussi: Grande paura in azienda: il boato e poi l'arrivo dei vigili del fuoco; Esplode una bombola nel garage di casa, morto un uomo di 65 anni; Esplosione, boato e paura. Azienda di cosmetici in fiamme; Boato nei cieli del Massachusetts, tremano finestre e auto: l'ipotesi del meteorite esploso - I video.
Forio forte esplosione nella zona della Borbonica: colonna di fumo visibile in tutta l’isolaUn’esplosione di notevole entità si è verificata a Forio d’Ischia, in località Monte della via Baiola, area conosciuta come Zona della Borbonica. Il boato è stato avvertito distintamente in diverse pa ... ilgolfo24.it
Paura a Forio d'Ischia: boato alla Borbonica. Esplose alcune bomboleMomenti di forte apprensione nel pomeriggio a Forio, dove una violenta esplosione ha scosso la zona di Monte della via Baiola, nell’area ... msn.com
Tragedia nella mattinata di oggi (31 maggio) a Teglio Veneto, in via Viola, dove un uomo di 65 anni, Dario Vazzoler, ha perso la vita in seguito all'esplosione di una bombola di gas all'interno della propria abitazione. Il drammatico incidente è avvenuto poco pr facebook
Il tifo più forte che tu abbia mai visto reddit