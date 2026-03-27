Venerdì 27 marzo sulla Statale 42 a Darfo Boario Terme si è verificato uno scontro frontale tra due automobili. Sul luogo sono intervenute due eliambulanze e i soccorritori hanno estratto i feriti dalle lamiere delle vetture coinvolte. L’incidente ha causato l’intervento di numerosi mezzi di emergenza per prestare assistenza ai coinvolti.

Un massiccio intervento dei soccorsi ha caratterizzato la mattinata di oggi, venerdì 27 marzo, lungo la Statale 42 a Darfo Boario Terme, dove un grave incidente stradale ha coinvolto due automobili in uno scontro frontale. L’impatto, avvenuto intorno alle 9.20 all’altezza della sede della Caritas, ha provocato il ferimento di tre persone: un uomo di 44 anni, una donna di 32 e un anziano di 70 anni, alcune delle quali rimaste intrappolate tra le lamiere dei veicoli. Secondo quanto riportato dai carabinieri di Breno, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. L’impatto violento ha reso necessario l’intervento immediato di una squadra articolata di soccorso, evidenziando la criticità della situazione e il rischio concreto per la vita dei feriti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Frontale tra auto sulla Statale 42 nel Bresciano: due eliambulanze sul posto, feriti estratti dalle lamiere

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