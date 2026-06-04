Terribile frontale sulla Statale | due ragazze morte in un inferno di lamiere

Due giovani donne, una di 23 anni e una di 14, sono morte in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 19 sulla statale. La Toyota su cui viaggiavano si è scontrata frontalmente con una Kia. L’impatto ha causato l’estrazione delle vittime dalle lamiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambe non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è sotto verifica da parte delle forze dell’ordine.

Sono morte intrappolate in un inferno di lamiere. Una giovane donna di 23 anni e una ragazza di appena 14 anni hanno perso la vita in un drammatico incidente avvenuto poco prima delle 19 di oggi, giovedì 4 giugno, quando la Toyota sulla quale viaggiavano si è scontrata frontalmente con una Kia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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