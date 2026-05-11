Terribile frontale sulla Statale | donna in gravi condizioni traffico paralizzato
Questa mattina, poco dopo le 9, una collisione frontale si è verificata lungo una strada statale, provocando tre feriti. Una donna si trova in condizioni gravi e un’eliambulanza è stata inviata verso un ospedale di Brescia. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, causando lunghe code e disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.
Tre feriti, un'elisoccorso in volo verso Brescia e una strada bloccata per ore. È il bilancio del violento frontale avvenuto nella mattina di oggi (lunedì 11 maggio) intorno alle 9.45 lungo la Statale 236 Goitese, nella frazione di Marsiletti di Goito, in direzione del Lago di Garda.A scontrarsi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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