Terribile frontale sulla Statale | donna in gravi condizioni traffico paralizzato

Questa mattina, poco dopo le 9, una collisione frontale si è verificata lungo una strada statale, provocando tre feriti. Una donna si trova in condizioni gravi e un’eliambulanza è stata inviata verso un ospedale di Brescia. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, causando lunghe code e disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

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