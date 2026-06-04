Terremoto nella notte ancora a largo delle Eolie
Un terremoto di magnitudo 2.8 si è verificato alle 2:03 di questa notte al largo delle Eolie, a una profondità di 211 chilometri. La scossa è stata registrata dai sismografi nella zona. Finora non sono stati segnalati danni o feriti. Nessuna allerta tsunami è stata emessa. La zona è stata monitorata dalle autorità sismiche.
Un terremoto di magnitudo 2.8 è stato registrato al largo delle Eolie, questa notte, alle 2:03 a una profondità' di 211 km. Il terremoto e' stato localizzato dalla Sala sismica Ingv di Roma. Ieri altre scosse nella stessa area. Un terremoto di magnitudo 2.8 è stato registrato al largo delle Eolie. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Questo è uno dei tanti commenti di razzismo verso il sud, nel 2026 c’è ancora questa melma in giro, gente malata, mentale.! Un commento ricevuto sotto il post del terremoto avvenuto questa notte in Calabria.! Come fai a stare zitto/a davanti ad un commento d facebook
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