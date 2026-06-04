Terremoto nella notte ancora a largo delle Eolie

Notizia in breve

Un terremoto di magnitudo 2.8 si è verificato alle 2:03 di questa notte al largo delle Eolie, a una profondità di 211 chilometri. La scossa è stata registrata dai sismografi nella zona. Finora non sono stati segnalati danni o feriti. Nessuna allerta tsunami è stata emessa. La zona è stata monitorata dalle autorità sismiche.