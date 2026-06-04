Terremoto nella notte ancora a largo delle Eolie

Da messinatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un terremoto di magnitudo 2.8 si è verificato alle 2:03 di questa notte al largo delle Eolie, a una profondità di 211 chilometri. La scossa è stata registrata dai sismografi nella zona. Finora non sono stati segnalati danni o feriti. Nessuna allerta tsunami è stata emessa. La zona è stata monitorata dalle autorità sismiche.

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Un terremoto di magnitudo 2.8 è stato registrato al largo delle Eolie, questa notte, alle 2:03 a una profondità' di 211 km. Il terremoto e' stato localizzato dalla Sala sismica Ingv di Roma. Ieri altre scosse nella stessa area. Un terremoto di magnitudo 2.8 è stato registrato al largo delle Eolie. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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