Terremoto in Sicilia tre scosse al largo delle Eolie e nello Stretto di Messina

Questa mattina, in Sicilia, si sono verificate tre scosse di terremoto. Le prime due si sono registrate al largo delle Isole Eolie, mentre la terza nello Stretto di Messina. La più forte ha raggiunto una magnitudo di 3. La sequenza sismica si è verificata all’alba. Non ci sono al momento segnalazioni di danni o feriti. Le autorità monitorano la situazione, senza ulteriori aggiornamenti ufficiali.

(Adnkronos) – Torna a tremare la terra in Sicilia con tre scosse avvenute all'alba. Un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi dell'Ingv alle 5.51 al largo delle isole Eolie a una profondità di 306 chilometri. Altre due scosse, entrambe di magnitudo 2,1, invece sono avvenute nella zona dello Stretto di Messina. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Terremoto in Sicilia, sciame sismico al largo delle Eolie: scosse da 4.6 e 4.3 magnitudo

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Terremoto al largo delle isole Eolie, scosse di magnitudo 4.9 e 4.6 avvertite anche a Palermo, Messina e Reggio CalabriaDue scosse di terremoto si sono verificate nella notte al largo delle isole Eolie, tra le aree di Messina e Palermo.

Terremoto: scosse di magnitudo 4,6 e 4,3 al largo delle isole Eolie Successive scosse di minore entitàUn terremoto di magnitudo 4,6 si è verificato alle 2,46 al largo delle isole Eolie, seguito da un'altra scossa di magnitudo 4,3 tre minuti dopo.

Temi più discussi: Evento sismico Mw 6.1 al largo della Costa Calabra nord occidentale, 2 giugno 2026; Ponte sullo Stretto di Messina: limiti, criticità e incertezze; Terremoto di magnitudo 6.2 in Calabria, scosse avvertite di notte anche a Palermo; Terremoti nello Stretto e Tirreno: lieve sismicità tra Messinese, Eolie e costa ionica.

Comunque c'è una buona notizia: il ponte sullo stretto ha retto alla scossa. Perché non c'è. #terremoto x.com

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