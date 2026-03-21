Nella notte si è verificato uno sciame sismico al largo delle Eolie, con 15 scosse registrate, tra cui una di magnitudo 4.6. A Palermo, diverse zone della città hanno avvertito le vibrazioni, generando paura tra la popolazione. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato verifiche sui danni e sulla stabilità degli edifici.

Notte di paura a Palermo per delle scosse di terremoto che si sono avvertite in diverse zone della città. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia parla di uno sciame sismico in corso nell’area delle Isole Eolie, con epicentro in mare, tra Alicudi e Palermo. Secondo i dati ufficiali, nelle ultime ore si sono susseguite almeno 15 scosse intorno all’arcipelago eoliano. La più significativa quella registrata alle ore 2.46 di magnitudo 4.6 a Nord di Cefalù, a Ovest di Alicudi, a una profondità di 29 chilometri con epicentro nel mar Tirreno meridionale. Appena tre minuti dopo, alle 2.49, un’altra scossa - stavolta di magnitudo 4.3 - è stata registrata nella stessa area. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Terremoto nella notte al largo delle Eolie: sciame di 15 scosse, una di magnitudo 4.6

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