Una scossa di magnitudo 3 è stata registrata all’alba tra Basilicata e Campania. L’epicentro si trova tra le due regioni, secondo i dati ufficiali. La scossa si è verificata nelle prime ore del mattino di giovedì 4 giugno. Non sono stati segnalati danni o feriti. La zona interessata si trova in prossimità del confine tra Basilicata e Campania. Nessuna altra informazione sulle eventuali conseguenze è stata ancora comunicata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una scossa di terremoto è stata registrata nelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 4 giugno, in Basilicata. Il sisma è stato rilevato poco dopo le 6 del mattino nell’area compresa tra i comuni di Moliterno e Tramutola, in provincia di Potenza, a pochi chilometri dal confine con la Campania. L’evento sismico è stato avvertito dalla popolazione locale, ma al momento non risultano danni a persone né segnalazioni di criticità a edifici o infrastrutture. I dati del terremoto rilevati dall’Ingv. Secondo le informazioni diffuse dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la scossa si è verificata alle ore 06:08 ed è stata classificata con una magnitudo pari a 3. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Terremoto all’alba a Potenza: scossa di magnitudo 3 con epicentro tra Basilicata e Campania

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